Авария произошла 19 февраля около 13:20.

Четыре человека попали в больницу после серьезного ДТП в Селивановском районе. Авария произошла 19 февраля около 13:20 на 4‑м километре автодороги «Николо‑Ушна — Кочергино — Первомайский — Ивановское».По предварительным данным УМВД по региону, водитель автомобиля «ВАЗ» (мужчина 2002 года рождения) ехал в направлении поселка Первомайский. При прохождении левого поворота он выехал на полосу встречного движения — и там врезался в «Ладу Ниву». За рулем второй машины был водитель 1987 года рождения.В результате лобового удара в больницу попали водитель «ВАЗа» и трое пассажиров «Лады Нивы».Состояние пострадавших пока не уточняется. Медики оценивают их здоровье и оказывают необходимую помощь.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .