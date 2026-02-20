Бывший начальник исправительной колонии №1 во Владимирской области обвиняется в получении взятки в крупном размере. Уголовное дело в отношении полковника внутренней службы направили в

Бывший начальник исправительной колонии №1 во Владимирской области обвиняется в получении взятки в крупном размере. Уголовное дело в отношении полковника внутренней службы направили в суд, сообщили в пресс-службе регионального СледКома. По версии следствия, к экс-начальнику ФКУ ИК-1 через посредницу обратилась жительница Подмосковья. Женщина хотела помочь своей внучке, отбывающей наказание за разбой, перевестись на более легкую