Мощный балканский циклон «Валли», пришедший со Средиземноморья, обрушился на Владимирскую область во второй половине дня 19 февраля. Снегопад продолжался до обеда 20 февраля, после чего небо ненадолго прояснилось, подарив жителям солнце. Очередная волна снежной бури напугала не всех. Кто-то уже успел привыкнуть к капризам природы и не очень удивляется подросшим сугробам. Максим Панкратович, житель г.