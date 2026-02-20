Губернатор Александр Авдеев присвоил почетное звание «Меценат года — 2026» основателю и руководителю гостинично-оздоровительного комплекса «Святогор», президенту автономной

Губернатор Александр Авдеев присвоил почетное звание «Меценат года — 2026» основателю и руководителю гостинично-оздоровительного комплекса «Святогор», президенту автономной некоммерческой организации «Центр творчества, развития социально-культурной сферы и познавательного туризма» Алексею Салькову. Предприниматель из Мурома получил эту награду за активную поддержку проектов региона в сфере культуры. Об этом поделились в облправительстве. Из пресс-релиза правительства области За период