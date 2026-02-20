Ольга Хохлова посетила владимирский гарнизонный военный госпиталь.
В преддверии праздника председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова посетила владимирский гарнизонный военный госпиталь. Спикер областного парламента пообщалась с военнослужащими, проходящими лечение и военно-врачебную комиссию, передала им подарки, а также поблагодарила медицинский персонал за самоотверженный труд.
В госпитале восстанавливаются бойцы из самых разных регионов страны. Работа медучреждения перестроена так, чтобы окружить каждого пациента не только качественной медицинской помощью, но и особым вниманием. Сами бойцы признаются: условия здесь — одни из лучших, что им доводилось встречать.
В ходе визита спикер регионального парламента Ольга Хохлова подчеркнула, что мужество защитников Отечества — как совсем молодых ребят, так и зрелых мужчин — сегодня является главным примером истинного патриотизма для всех жителей России.
- В любые времена главной опорой нашей страны были единство народа и верность долгу. Сегодня эта сплоченность и готовность поддержать друг друга объединяют все наше общество. Во время встречи с бойцами еще раз убеждаешься, что преемственность подвига и верность Отечеству остаются нашими главными ценностями. Мы гордимся нашими героями, — подчеркнула Ольга Хохлова.
Председатель Законодательного Собрания пожелала бойцам скорейшего восстановления, крепкого здоровья, благополучного возвращения к своим семьям и конечно же победы.
В завершении встречи бойцов поздравили артисты хора русской песни музыкального колледжа имени Бородина, которые исполнили произведения военных лет. Также они передали бойцам письма от своих сокурсников со словами поддержки и благодарности.