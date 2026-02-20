Ольга Хохлова посетила владимирский гарнизонный военный госпиталь.

В преддверии праздника председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова посетила владимирский гарнизонный военный госпиталь. Спикер областного парламента пообщалась с военнослужащими, проходящими лечение и военно-врачебную комиссию, передала им подарки, а также поблагодарила медицинский персонал за самоотверженный труд.В госпитале восстанавливаются бойцы из самых разных регионов страны. Работа медучреждения перестроена так, чтобы окружить каждого пациента не только качественной медицинской помощью, но и особым вниманием. Сами бойцы признаются: условия здесь — одни из лучших, что им доводилось встречать.В ходе визита спикер регионального парламента Ольга Хохлова подчеркнула, что мужество защитников Отечества — как совсем молодых ребят, так и зрелых мужчин — сегодня является главным примером истинного патриотизма для всех жителей России.- В любые времена главной опорой нашей страны были единство народа и верность долгу. Сегодня эта сплоченность и готовность поддержать друг друга объединяют все наше общество. Во время встречи с бойцами еще раз убеждаешься, что преемственность подвига и верность Отечеству остаются нашими главными ценностями. Мы гордимся нашими героями, — подчеркнула Ольга Хохлова.Председатель Законодательного Собрания пожелала бойцам скорейшего восстановления, крепкого здоровья, благополучного возвращения к своим семьям и конечно же победы.В завершении встречи бойцов поздравили артисты хора русской песни музыкального колледжа имени Бородина, которые исполнили произведения военных лет. Также они передали бойцам письма от своих сокурсников со словами поддержки и благодарности.