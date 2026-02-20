Праздник чести, мужества и любви к Отечеству во Владимире. В Доме культуры молодежи – первые лица города, ветераны, участники СВО и их семьи. Для них организован концерт, посвященный Дню

Праздник чести, мужества и любви к Отечеству во Владимире. В Доме культуры молодежи – первые лица города, ветераны, участники СВО и их семьи. Для них организован концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Праздник мужества открыли поздравлением бойцов специальной военной операции и активистов, помогающих восстанавливать присоединенные территории. Некоторые из военнослужащих только вернулись с передовой или уже успешно