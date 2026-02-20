Прокуратура намерена добиваться восстановления прав военнослужащего.

Муромская городская прокуратура вступилась за участника специальной военной операции, которому отказали в положенной ежемесячной денежной компенсации.Житель Мурома с сентября 2022 года по январь 2023 года участвовал в боевых действиях на территории ДНР, ЛНР и Украины. Во время выполнения задач он получил ранение. За проявленную доблесть мужчина удостоен медали «За отвагу» по указу Президента РФ, а также получил удостоверение ветерана боевых действий от Минобороны.В ноябре 2025 года боец обратился в Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Владимирской области за ежемесячной денежной компенсацией из‑за ранения. Но в тот же день получил отказ.Чиновники объяснили решение так: заявитель не относится к категории получателей выплат, потому что получил инвалидность из‑за увечья, полученного при исполнении контракта с частной военной компанией и не заключал контракт с Минобороны РФ.Прокуратура и пришла к другому выводу. Выяснилось: мужчина выполнял те же задачи и в тех же условиях, что и военнослужащие по контракту с Минобороны — то есть напрямую участвовал в достижении целей СВО. По мнению надзорного ведомства, формальные различия в статусе не должны лишать бойца положенных социальных гарантий.Городской прокурор подал административное исковое заявление в Муромский городской суд. Сейчас иск находится на рассмотрении суда. Прокуратура намерена добиваться восстановления прав военнослужащего.