Частичное обрушение потолка произошло в кабинете на 3-м этаже «Детской школы искусств им. М.А. Балакирева» в Гусь-Хрустальном. По предварительным данным, это случилось из-за прогнивания балки чердачного перекрытия. Площадь обрушения составила около 10 квадратных метров. Учреждение ежедневно посещают 400 воспитанников и 30 сотрудников. Проверка показала, что эксплуатационный контроль за техническим состоянием здания школы, его элементов со