Во Владимирской области специалисты Роспотребнадзора проверок мясной продукции за 2025 год. Сразу несколько партий мяса не прошли контроль, а часть вообще сняли с продажи.В ходе контрольно‑надзорных мероприятий с прилавков магазинов и складов изъяли 38 кг мясной продукции. Она не соответствовала нормам и могла представлять угрозу для здоровья покупателей.Проверки шли по нескольким направлениям. По санитарно-химическим и физико-химическим показателям специалисты исследовали 173 пробы мяса и мясной продукции. Выяснилось, что 19,6 % из них не соответствуют гигиеническим нормативам, например, по массовой доле сухих веществ или содержанию соли.При этом вся проверенная продукция оказалась в пределах нормы по содержанию токсичных элементов, бензпирена, нитрозаминов и других опасных веществ.Однако по микробиологическим показателям из 576 исследованных проб в 9% нашли бактерии группы кишечной палочки, а в 1,6 % проб обнаружили сальмонеллы, которые могут вызвать тяжелые инфекционные заболевания.Изъятую продукцию утилизируют. Но проверки продолжатся: специалисты Роспотребнадзора будут следить за ситуацией, чтобы предотвратить новые нарушения.