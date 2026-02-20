Работодатели из Владимира рассказали, как поздравят сотрудников с 23 февраля и 8 Марта. Опрос среди представителей предприятий и организаций из Владимира провёл сервис по поиску работы

Работодатели из Владимира рассказали, как поздравят сотрудников с 23 февраля и 8 Марта. Опрос среди представителей предприятий и организаций из Владимира провёл сервис по поиску работы SuperJob. В этом году 8% компаний планируют выплатить премии к 23 февраля. Подарки для сотрудников готовят 51% работодателей. В 36% компаний пройдут праздничные корпоративные мероприятия (совмещенные к Дню защитника Отечества и Международному женскому