Великая Отечественная. Захватывают немцы глухую русскую деревню, выстроили всех и командир говорит:
- Всех мужчин мы расстреляем..., но у женщин есть возможность спасти своих мужей. Мы выстроим мужиков в ряд, снимем им штаны,вам завяжем глаза, а вы по х@ю должны определить, кто ваш муж!
Делать нечего, бабы соглвсно закивали. Построили мужиков, спустили штаны, первая пошла.
- Так этот не мой, это не мой, это не мой, о вот он мой!
Следующая:
- Этот не мой, этот не мой, о вот он мой!
Так несколько баб прошло, командир думает:"Не так дело не пойдет, мы же никого не расстреляем!" Решили поставить между русскими несколько немецких солдат. Поставили. Пошла следующая:
- так, этот не мой, этот не мой, этот не мой, этот вообще не с нашей деревни...
еще анекдот!