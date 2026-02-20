Депутат Госдумы Алексей Говырин поставил вопрос о финансировании почты во Владимирской области перед Минцифры и руководством «Почты России».

Депутат Госдумы от Владимирской области получил обращение от жителей Гороховца. Горожане пожаловались Алексею Говырину, что из-за того, что на весь Гороховец осталось только три отделения, у них возникают проблемы с получением квитанций ЖКХ, писем и газет, а выдача пенсий в строго отведённые часы приводит к большим очередям.Кроме того, оставшиеся отделения работают неполный день и в неполном штатном составе. Например, отделение на ул. Саваренского работает лишь по понедельникам и пятницам с 11:00 до 14:00. После увольнения начальника и оператора там остались только два почтальона.Алексей Говырин подготовил депутатский запрос в региональное УФПС и в центральный офис «Почты России». При этом он подчеркнул, что трудности носят системный характер и распространены по всей стране.- Всё это видел своими глазами, потому что в каждой поездке иду на почту, особенно в сёлах, общаюсь с сотрудниками и посетителями. Главные болевые точки — нехватка кадров из‑за маленьких зарплат и состояние почтовых отделений, в некоторых нет даже элементарных бытовых удобств. Всё это проблемы с одним корнем — деньги, — отметил Алексей Говырин .Также парламентарий сообщил, что на этой неделе в рамках подготовки к ежегодному отчету Правительства России депутаты встречались с главой Минцифры Максутом Шадаевым.- Наша фракция «Единая Россия» поставила вопрос о финансировании «Почты России» перед министром. Максут Шадаев ответил, что Минцифры намерено продолжить финансирование программы модернизации почтовых отделений в этом году из дополнительных доходов. Но помощь в первую очередь получат отделения в тех регионах, где помогают «Почте России», в том числе за счет налоговых льгот на имущество, на землю, на транспорт, — подчеркнул Алексей Говырин.