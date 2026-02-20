Инцидент произошёл сегодняшней ночью, сообщают в прокуратуре области. Из-за неубранного снега частично обрушилась кровля дома №8 на улице Красноармейской в городе Гусь-Хрустальный. Площадь

Инцидент произошёл сегодняшней ночью, сообщают в прокуратуре области. Из-за неубранного снега частично обрушилась кровля дома №8 на улице Красноармейской в городе Гусь-Хрустальный. Площадь обрушения составила около 200 квадратных метров. В двухэтажном многоквартирном доме проживают 14 человек. Надзорным ведомством организована проверка. Согласно предварительной информации, причиной произошедшего стало наличие снежных масс на кровле дома. В связи с