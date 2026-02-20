Суд отменил отказ жилищной комиссии после вмешательства прокуратуры.

Многодетная семья из Кольчугино все‑таки сможет претендовать на улучшение жилищных условий. Суд отменил отказ жилищной комиссии после вмешательства прокуратуры.Мама троих несовершеннолетних детей обратилась в администрацию Кольчугинского района, семья хотела получить статус нуждающейся в жилом помещении. Но жилищная комиссия вынесла отказ. Причина — общая площадь жилья на одного члена семьи превышает учетную норму в 10 кв. м. Именно на это ссылались чиновники, подписывая протокол об отказе.Кольчугинская межрайонная прокуратура проверила ситуацию и обнаружила: превышение нормы оказалось чисто символическим — всего 2 см. Считать такой минимальный запас основанием для отказа — явно несоразмерно.Прокурор иск в Кольчугинский городской суд. В заявлении он потребовал признать протокол комиссии недействительным и обязать чиновников повторно рассмотреть заявление семьи. Суд согласился с доводами надзорного ведомства — требования прокурора удовлетворили.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .