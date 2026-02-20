Пошли сын с отцом ранним утром на рыбалку. Черевей накопали,сидят, удачат, рыба не клюет.
- Сынок, там мама нам с собой кашу давала. Давай попробуем на кашу половить, может лучше получится.
- Папа, я голоден был, кашу всю съел.
- Ну ничего, ничего.
Проходит час, рыба не клюет.
- Сынок, там мама нам с собой пирожки давала. Давай попробуем на пирожок половить, может получше клевать будет.
- Папа, я был голоден и пирожки все съел.
- Ну ладно, ладно.
Проходит еще час, рыба не клюет.
- Сынок, там мама нам специально для наживки кусок теста сырого давала, доставай его, самое время.
- Пап, я голоден был, тесто съел.
- Ну ничего, сынок, голод - не тетка.
Проходит еще два часа, рыба не клюет.
- Сынок, ну что толку мы тут с тобой сидим, доедай череве
