«Бурушку» – коня былинного богатыря Ильи Муромца построили мастера из Гусь-Хрустального. Он выполнен из сосны и в высоту достигает 14 метров. Потребовалось два месяца, чтобы его построить.

«Бурушку» – коня былинного богатыря Ильи Муромца построили мастера из Гусь-Хрустального. Он выполнен из сосны и в высоту достигает 14 метров. Потребовалось два месяца, чтобы его построить. «Бурушка» расположился в муромской «Зелёной Слободе». А внутри него – самый настоящий музей. Внутри – музей, настоящая кладезь древности — кольчуги и шлемы, латы и боевые топоры, щиты