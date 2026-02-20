В Селивановском районе Владимирской области произошло серьёзное ДТП, в результате которого госпитализированы четыре человека. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В Селивановском районе Владимирской области произошло серьёзное ДТП, в результате которого госпитализированы четыре человека. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Авария случилась днём 19 февраля на автодороге «Николо-Ушна — Кочергино — Первомайский — Ивановское». По предварительным данным Госавтоинспекции, около 13:20 на 4-м километре трассы 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ» при прохождении левого поворота выехал на встречную