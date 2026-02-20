Из-за сложной погодной обстановки ситуация на дорогах областного центра и всего региона становится напряженной.

Во Владимирской области продолжается снегопад, начавшийся накануне днем 19 февраля. Снег шел всю ночь и продолжается.Из-за сложной погодной обстановки ситуация на дорогах областного центра и всего региона становится напряженной. Так, сегодня утром, 20 февраля, основной затор наблюдается по дороге на Юрьев-Польский в обе стороны. Там, по сообщениям водителей, фуры не могут подняться в горку. Кроме того, согласно данным с карт, на этом участке уже произошла небольшая авария.Автомобильные пробки начинают собираться и в городе. Основные заторы на 9 утра на улицах Мира и Горького, на проспекте Ленина, а также в районе Ерофеевского спуска.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .