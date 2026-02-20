Даже простые блины из муки, молока и яиц — это быстроусвояемые углеводы и жиры.

Масленица — время блинов, но важно не превратить праздник в испытание для организма. Жителям Владимирской области , сколько блинов можно позволить себе без ущерба для здоровья.Для здорового взрослого человека разумная порция выглядит так: 2–3 тонких блина (около 100–150 г) за один прием пищи. Но если блины толстые или с начинкой — лучше ограничиться 1–2 штуками.Даже простые блины из муки, молока и яиц — это быстроусвояемые углеводы и жиры. А если добавить масло, сметану или сгущенку, калорийность порции вырастет в 1,5–2 раза. Для ориентира: один тонкий блин (40–50 г) содержит 90–120 ккал.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .