В субботу и воскресенье в областном центре пройдут масленичные гулянья. 21 февраля, в 12.00, в микрорайоне Лесной (ул. Лесная, д.5А) состоится развлекательная программа «Весёлая масленица». В 16:00 в этот день в микрорайоне Энергетик (ул. Энергетиков, д. 7) пройдёт программа «Праздник с пылу, с жару». 22 февраля городские парки подготовили большие праздничные программы для владимирцев и