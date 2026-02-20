Учебные заведения — школы и детские сады — работают в штатном режиме.

Владимир накрыл мощнейший снегопад. По прогнозам, стихия пока отступать не собирается.Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, спецтехника без остановки расчищает магистрали и тротуары. Но объем осадков настолько велик, что справляться с ним крайне непросто: снег идет непрерывно.Учебные заведения — школы и детские сады — работают в штатном режиме. Однако : окончательное решение о том, вести ли ребенка на занятия, остается за родителями. Абсолютно допустимо сегодня оставить ребенка дома. Школьникам также напомнили, что каникулы начнутся уже 23 февраля и продлятся до 1 марта.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .