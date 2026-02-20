Генерала-майора полиции Игоря Белецкого лично представил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Во Владимирской области назначили нового начальника регионального УМВД. Генерала-майора полиции Игоря Белецкого лично представил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.Перед Игорем Белецким поставили целый ряд серьезных задач и некоторые из них особенно актуальны для региона: борьба с незаконным оборотом оружия и наркотиков, предотвращение террористических и экстремистских угроз, противодействие экономическим преступлениям, обеспечение безопасности на дорогах, контроль за миграционной ситуацией.Особое внимание предстоит уделить IT‑преступности. Несмотря на то, что по итогам года количество киберпреступлений в области снизилось на 16 %, их доля в общей структуре правонарушений остается высоко.