В январе 2026 года инфляция во Владимирской области разогналась до 6,9%, обогнав среднероссийский показатель. Главная причина – новогодний наплыв туристов в регионы Золотого кольца, сообщили

В январе 2026 года инфляция во Владимирской области разогналась до 6,9%, обогнав среднероссийский показатель. Главная причина – новогодний наплыв туристов в регионы Золотого кольца, сообщили во владимирском отделении Банка России. Из-за приезжих заметно подорожали билеты в кино, музеи и развлекательные центры. Среди продуктов сильнее всего взлетели в цене свежие огурцы и помидоры. Виной тому дорогой