Во Владимирской области стартовала активная подготовка к весеннему сезону восстановления лесов. Специалисты уже проверяют наличие техники, инструментов и запасов посадочного материала

Во Владимирской области стартовала активная подготовка к весеннему сезону восстановления лесов. Специалисты уже проверяют наличие техники, инструментов и запасов посадочного материала для начала масштабных работ. Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства. Основные мероприятия начнутся во второй половине апреля, когда на лесных вырубках планируется высадить более 13 миллионов сеянцев сосен и елей. Из пресс-релиза правительства