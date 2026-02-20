Во Владимирской области впервые пройдут масштабные студенческие соревнования по дрон-рейсингу на кубок Губернатора. В турнире, который состоится 21 февраля в 38-й школе Владимира, примут

Во Владимирской области впервые пройдут масштабные студенческие соревнования по дрон-рейсингу на кубок Губернатора. В турнире, который состоится 21 февраля в 38-й школе Владимира, примут участие более 80 студентов из колледжей и вузов региона. Об этом сообщили в облправительстве. Соревнование включает две дисциплины: «класс 75 мм» и «технический симулятор – гонки беспилотных воздушных судов». Помимо гонок,