Центральной картиной экспозиции стало монументальное полотно "Наша Победа!" Олега Маслова.

19 февраля в Музее Победы открылась художественная выставка "Золотые звезды" (6+), посвященная военачальникам Великой Отечественной войны. Событие приурочили ко Дню защитника Отечества."Мы хорошо понимаем, что золотые звезды на погонах, как и золотые звезды Героев Советского Союза, нужно было заслужить. Ценой невероятной доблести и героизма, стальной воли и мужества, стратегического мышления и феноменальной трудоспособности. Эти качества проявлялись во время руководства наступательными операциями, командования фронтами, решительными действиями на передовой и грамотной организации работы в тылу. Это была действительно всенародная Победа, завоеванная благодаря полководческому таланту и политической мудрости героев этой выставки. Искренне благодарю всех, кто участвовал в её создании, кто сегодня с нами. Поздравляю с наступающим Днем защитника Отечества!", - сказал генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.Здесь представлено более 20 полотен из собрания Музея Победы. Эти картины запечатлели военачальников Советского Союза, как в парадном обмундировании, так и в рабочей обстановке: Иосифа Сталина, Климента Ворошилова, Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Ивана Конева, Александра Василевского, Родиона Малиновского, Семена Буденного и Алексея Антонова. Выставка дополнена картинами, изображающими полководцев на Параде Победы, а также на заседаниях Генерального штаба.Центральной картиной выставки стало монументальное полотно "Наша Победа!". Художник Олег Маслов создал коллективный образ поколения победителей - изобразил не только полководцев Победы во главе с Иосифом Сталиным, но и солдат разных родов войск, ополченцев, рабочих, конструкторов, женщин, детей и стариков.Создание масштабной картины стало возможным благодаря меценату Сергею Козубенко и представителям Омского землячества. На открытие выставки приехали заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко и мэр Омска Сергей Шелест. Картину "Наша Победа!" первым гостям выставки представил ее автор - член Союза художников России, член Международной Ассоциации изобразительных искусств АИАП при ЮНЕСКО Олег Маслов."Хотелось показать их всех - поколение победителей. Ведь они не любили рассказывать о войне и на послевоенном Параде Победы не улыбались, а каждый - и солдат, и полководец - вспоминал о тех, кто не дожил до Победы. Рад, что теперь эта картина будет находиться в Музее Победы, моя творческая работа реализована. Огромное спасибо Сергею Павловичу Козубенко, без него бы этого не получилось", - подчеркнул художник.Среди портретов полководцев, представленных на выставке, - парадный портрет маршала Ивана Конева, написанный художником Владиславом Рыхловым-Правдиным в 1946 году. Также в экспозицию вошел портрет маршала Конева, написанный народным художником России Виктором Шиловым в 2002 году."Когда мы смотрим на парадный портрет, что мы видим? В первую очередь, солдата. И поэтому мы никогда не забываем: полководец - это солдат. Кстати, замечу, мой отец, обращаясь к моей матери в письмах, очень часто подписывал их: "Твой солдат". Звание солдата - это звание святое. И вот в этот день, когда мы испытываем, я уверена, необыкновенную радость от свидания с искусством, я хочу поблагодарить тех людей, которые сделали эту выставку возможной", - сказала дочь Маршала Советского Союза Ивана Конева, председатель правления Фонда памяти полководцев Победы Наталия Конева.В торжественной церемонии открытия выставки также приняли участие правнучка Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова Варвара Ерохина, внук Маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна Иван Баграмян, внук Маршала Советского Союза Леонида Говорова Леонид Говоров, народный артист РФ Александр Михайлов.