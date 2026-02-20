В Кадровом центре «Работа России» в Гусь-Хрустальном состоялась встреча женского клуба «Занятость мам», организованная в рамках проекта «Женское движение Единой России».

В Кадровом центре «Работа России» в Гусь-Хрустальном состоялась встреча женского клуба «Занятость мам», организованная в рамках проекта «Женское движение Единой России».Мамы, воспитывающие детей разного возраста, собрались, чтобы обсудить главный вопрос: как находить время на себя, семью и карьеру?На интерактивной сессии участницы:— определили свои жизненные приоритеты— освоили простые, но эффективные методы планирования— избавились от факторов, поглощающих драгоценное время— узнали, как делегировать задачи и говорить «нет» без чувства вины— обсудили, как восстанавливать внутренние ресурсы и не выгоратьВ завершение специалисты кадрового центра рассказали о мерах государственной поддержки, помогающих женщинам вернуться на рынок труда и строить карьеру, не теряя связи с семьёй.Главный вывод встречи прост: инвестиция времени в себя и свое обучение — это лучший вклад в благополучие всей семьи.«Встреча в Гусь-Хрустальном еще раз показала: современная мама — это не только забота о близких, но и огромный потенциал для самореализации женщины. Благодаря такому общению женщины получают не просто полезные инструменты планирования, но и самое главное — уверенность в том, что совмещать счастливое материнство и успешную карьеру вполне реально. Кадровый центр "Работа России" остается надежным проводником для каждой мамы на пути к ее профессиональным целям и самореализации», -отметил на своей странице в соцсети депутат Государственной Думы Игорь Игошин.