Томаш Коменда не скрывает слез радости. 41-летний мужчина провел большую часть своей жизни — больше 18 лет — в тюрьме. Расплачивался за преступление, которого не совершал. На выходе из здания суда мужчину и его мать атакуют журналисты. 6 тысяч 600 дней за решеткой: сначала Томаш подавал апелляции, потом сдался. Несколько раз пытался свести счеты с жизнью. И только его мама продолжала верить в невиновность сына. Женщине потребовались годы, чтобы найти все нестыковки в версии следователей.

Шокирующий случай в Польше: там мужчина провел за решеткой 18 лет из-за волоса, который стал единственной уликой в деле об изнасиловании и убийстве. Лишь спустя почти два десятилетия осужденному удалось доказать, что к этим преступлениям он не имеет отношения. Как это у него получилось и много ли похожих историй в других государствах?Томаш Коменда не скрывает слез радости. 41-летний мужчина провел большую часть своей жизни — больше 18 лет — в польской тюрьме. Расплачивался за преступление, которого не совершал. На выходе из здания суда мужчину и его мать атакуют журналисты.6 тысяч 600 дней за решеткой: сначала Томаш подавал апелляции, потом сдался. Несколько раз пытался свести счеты с жизнью. И только его мама продолжала верить в невиновность сына. Женщине потребовались годы, чтобы найти все нестыковки в версии следователей и привлечь к этой информации внимание журналистов.- Опишите ваши первые впечатления.- Первое впечатление? Это неописуемо! Словно родился заново. Никак не могу поверить, что я — свободный человек. И что спустя 18 лет снова могу обнять маму. Без нее бы ничего не удалось.В начале нулевых Томаша обвинили в изнасиловании и расправе над школьницей. 15-летняя Малгожата Квятковска была убита после новогодней вечеринки — в ночь на 1 января 1997 года в городке Милошице. Улики указывали, что преступников могло быть несколько. Но главным подозреваемым в итоге стал один человек — Томаш, хотя 12 человек обеспечивали ему алиби и говорили, что молодой человек вообще встречал Новый год в другом населенном пункте. Следователи представили суду результаты ДНК-теста, заявив, что нашли на одежде жертвы волосок Коменды. Вскоре последовал приговор — 25 лет тюрьмы."Тогда эти улики были оценены как очень сильные. Но в нашем заявлении мы представляем новую оценку вещдокам. Пересмотрев материалы дела, следователи пришли к заключению, что Коменда преступления не совершал", — сообщил представитель отдела краевой прокуратуры Вроцлава Роберт Томанкиевич.Сотрудники польской прокуратуры не исключают, что улики были попросту сфабрикованы. Ведь жители Милошице уже много лет уверены, что настоящие убийцы якобы подкупили следователей.- Такие разговоры были с самого начала, что это сыновья человека, которому было всё можно.- Там был сынок очень богатого человека.По всему миру, казалось бы, налаженная работа машины правосудия с завидной периодичностью перемалывает судьбы невиновных людей. Несколько лет назад практически идентичная история произошла в США: там сводные братья Леон Браум и Генри Макколум провели 30 лет за решеткой в ожидании смертной казни за изнасилование и убийство 11-летней девочки — прежде чем удалось доказать, что они невиновны."Раскрытие любого громкого преступления, даже просто убийства, влечет за собой повышение по службе, а затем новые погоны. И если ты говоришь, что ты ошибся, то фактически признаёшь, что тебя должны всего этого лишить. К сожалению, никто так не делает", — отмечает Ева Меркачёва, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии города Москвы."Если в отношении человека дело прекращено в дальнейшем, то он имеет право на реабилитацию", — говорит адвокат Вадим Кутиков.Когда судебную ошибку удаётся доказать, виновным приходится отвечать за неё перед законом. Вот только в некоторых случаях Фемида оказывается на удивление мягкой. Так, в 2014-м в Иркутске теперь уже бывший следователь Юрий Федоров получил всего лишь три года условно за то, что подделал документы и отправил за решетку невиновного человека. Хотя тот успел провести два года в колонии за убийство, которое не совершал. Вот и в Польше теперь опасаются, что сыщики, отнявшие у Коменды 18 лет его жизни, отделаются мягким наказанием."Я готов к свободе. Какой бы она ни была, это не будет хуже, чем 18 лет тюрьмы. Для кого-то это просто цифра, для меня это было адом", — признается Томаш Коменда.Томашу Коменде, кстати, пока и не собираются что-то выплачивать. Хотя прокуратура и следователи пришли к выводу о его невиновности, судья приговор не отменил, а лишь освободил мужчину условно-досрочно. Но расследование зверского убийства возобновили. Так что в ближайшее время у мужчины появится шанс вернуть себе честное имя и получить компенсации.