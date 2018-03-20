Люди, далекие от реального модельного бизнеса, считают работу моделей райской вечеринкой с огромными доходами и минимальными усилиями. Почти все они уверены, что будни девушек с обложки состоят из путешествий, модных показов, знакомств со знаменитостями и богатых поклонников. Однако, как и любая деятельность, эта работа имеет оборотные стороны, о которых не говорят вслух.

Люди, далекие от реального модельного бизнеса,считают работу моделей райской вечеринкой с огромными доходами и минимальнымиусилиями. Почти все они уверены, что будни "девушек с обложки" состоят изпутешествий, модных показов, знакомств со знаменитостями и богатых поклонников.Однако, как и любая деятельность, эта работа имеет оборотные стороны, о которыхне говорят вслух.Сначала придется существенно потратиться на модельную школу ипортфолиоШкола моделей – это классический "старт" длякаждой девочки, которая решила попробовать себя в покорении подиумов. Модельныекурсы дают много полезных навыков, учат работать перед камерой и ставятпоходку, однако сначала каждой ученице придется выложить от 6 000 до 20 000рублей в месяц за то, чтобы получить доступ к этой информации. В некоторыхшколах составление портфолио входит в стоимость обучения, а после окончаниядругих девушкам приходится делать его самостоятельно.Модели, которые участвуют в съемках, составляют подборкуиз съемочных работ. Если же выпускница модельной школы не имеет возможностисниматься, то портфолио приходится заказывать за свой счет. Поскольку именнооно станет ее визитной карточкой на ближайшее время, имеет смысл потратитьденьги на профессионала, который сумеет выгодно подчеркнуть достоинства девушки.Но фотографии хорошего качества всегда будут стоить недешево.Доходмоделей очень низкий, к тому же огромный процент забирает агентствоЛинда Евангелиста своей знаменитой фразой "Я невылезу из постели меньше чем за десять тысяч долларов" заронила надежду наголовокружительные гонорары в сердца многих девочек. А вот оправдываются этинадежды далеко не у всех. В модельном бизнесе работает особое правило – чемгромче имя дизайнера или название журнала, тем меньше денег получит модель за выходна подиум или съемку. Поэтому, чтобы иметь хороший заработок, нужно участвоватьв большом количестве показов, постоянно искать новых клиентов и соглашаться навсе проекты, независимо от их срочности и сложности.Если модель имеет контракт с агентством, онаможет не переживать о поисках клиентов – этим вместо нее занимаются агенты.Однако контракт сильно влияет на заработок. Как правило, агентство оставляетсебе минимум 20 % гонорара модели, но иногда эта цифра может достигать 50 % ибольше.Нужнопостоянно ходить на кастинги, и никто не гарантирует, что ты их пройдешьФриланс, то есть свободная занятость, болеевыгодна с точки зрения заработка, однако, чтобы найти работу, нужно посещатьочень много кастингов. Каждый проект предъявляет достаточно жесткие требованияк моделям: четко задаются такие параметры, как рост, тип внешности, цвет глаз иволос и многое другое. Если ты подходишь по параметрам, можно идти на кастинг,но это не гарантирует, что работу дадут именно тебе.В этой деятельности очень многое зависит отвнешности, и иногда даже профессиональные модели проигрывают начинающим, если утех необычные черты лица или особый шарм. Самый яркий тому пример – НатальяВодянова, которая шагнула на подиум, не имея ни опыта, ни подготовки. Однакоэто исключение только подтверждает правило: только единицам удастся покоритьмодный олимп с первой попытки. Для большинства девушек путь к известностисвязан в первую очередь с многочисленными изнурительными и зачастую неудачнымикастингами.От профессионального макияжа сильно портится кожа, а от укладок страдают волосыУход за собой составляет одну из главных проблемкаждой модели, ведь она всегда должны выглядеть безукоризненно. Поэтомуприходится тратить очень много времени (и денег!) на то, чтобы поддерживатьздоровье волос и красоту кожи. А если учесть, что на них постоянно действуетпрофессиональная косметика и разнообразные средства для укладки, то задачасразу усложняется в несколько раз.Именно поэтому большинство моделей ведутздоровый образ жизни и придерживаются строжайшего режима сна – они попросту неимеют права рисковать своим внешним видом и должны прикладывать максимумусилий, чтобы не усугублять действие уже имеющихся "факторов риска".Многиемодели подрабатывают в эскорте, так как денег на жизнь не хватаетБольшинство девушек идут в модельный бизнес радибольших заработков, а если карьера не складывается, то выбирают путьнаименьшего сопротивления. Состоятельные мужчины готовы платить за время вкомпании моделей, и решение принять или не принять их предложение зависиттолько от моральных принципов самих девушек. Будет ошибкой сказать, что эскорт-услуги– это обязательная составляющая жизни в этой среде. Но в большинстве случаев к моделямотносятся несерьезно, поэтому соответствующие предложения хотя бы раз в жизниполучала любая из них.За каждой улыбкой со страниц глянцевых журналовскрываются долгие годы трудной работы и жестокой конкуренции. Поэтому вседевушки, которые решают связать свое будущее с модельным бизнесом, должны бытьготовы не только к победам, подаркам и роскоши, но и к изнурительному труду,отказам и провалам. Ведь в мире моды достигают успеха только те, кто умеетзащищаться от его опасностей.