Компания Аэрофлот опровергла появившееся в Сети сообщение о том, что пилот воздушного судна одного из рейсов маршрута Казань - Москва якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в пресс-релизе крупнейшего авиаперевозчика России.

Компания "Аэрофлот" опровергла появившееся в Сети сообщение о том, что пилот воздушного судна одного из рейсов маршрута Казань -Москва якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится впресс-релизе крупнейшего авиаперевозчика России.В компании сообщили, что летчик прошел медицинскоеобследование в Республиканском наркологическом диспансере министерстваздравоохранения Татарстана. Как подчеркивают в "Аэрофлоте",никаких признаков алкогольного опьянения у пилота выявлено не было.Компания предоставила копию акта медицинскогоосвидетельствования, подтверждающую сказанное. "Состояние опьянения неустановлено – 17.03.18", – написано в акте. Внизу стоит подписьпсихиатра-нарколога Айдара Нигматуллина.Во вторник утром телеграм-канал Mash заявил, что самолет"Аэрофлота" в Казани был задержан на шесть часов якобы из-за того,что пилот находился в состоянии алкогольного опьянения.Напомним, "Аэрофлот", входящий в глобальныйавиаальянс SkyTeam, является лидером воздушных перевозок России. В 2016 годукрупнейшая российская авиакомпания перевезла 29 миллионов пассажиров, а с учетом авиакомпаний одноименной группы – 43,4 миллиона человек."Аэрофлот" обладает одним из самых молодых самолетных парковв мире. Он насчитывает 228 лайнеров. Перевозчик входит в число мировых лидеровпо обеспечению безопасности полетов.