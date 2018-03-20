Компания Аэрофлот опровергла появившееся в Сети сообщение о том, что пилот воздушного судна одного из рейсов маршрута Казань -
Москва якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в
пресс-релизе крупнейшего авиаперевозчика России.
Компания "Аэрофлот" опровергла появившееся в Сети сообщение о том, что пилот воздушного судна одного из рейсов маршрута Казань -
Москва якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в
пресс-релизе крупнейшего авиаперевозчика России.
В компании сообщили, что летчик прошел медицинское
обследование в Республиканском наркологическом диспансере министерства
здравоохранения Татарстана. Как подчеркивают в "Аэрофлоте",
никаких признаков алкогольного опьянения у пилота выявлено не было.
Компания предоставила копию акта медицинского
освидетельствования, подтверждающую сказанное. "Состояние опьянения не
установлено – 17.03.18", – написано в акте. Внизу стоит подпись
психиатра-нарколога Айдара Нигматуллина.
Во вторник утром телеграм-канал Mash заявил, что самолет
"Аэрофлота" в Казани был задержан на шесть часов якобы из-за того,
что пилот находился в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, "Аэрофлот", входящий в глобальный
авиаальянс SkyTeam, является лидером воздушных перевозок России. В 2016 году
крупнейшая российская авиакомпания перевезла 29 миллионов пассажиров, а с учетом авиакомпаний одноименной группы – 43,4 миллиона человек.
"Аэрофлот" обладает одним из самых молодых самолетных парков
в мире. Он насчитывает 228 лайнеров. Перевозчик входит в число мировых лидеров
по обеспечению безопасности полетов.