ФСБ России разместило видео о доставке в Россию из Афганистана россиянина, находившегося в международном розыске и занимавшегося вербовкой рекрутов для террористов.

В ФСБ России сообщили о доставке в Россию из Афганистана россиянина, находившегося в международном розыске и занимавшегося вербовкой рекрутов для террористов.Россиянин, скрывавшийся в Афганистане, был задержан совместно с афганскими подельниками. Совместно с Интерполом задержанный доставлен самолетом из Кабула в Москву и передан российским силовикам. В настоящее время вербовщик этапирован в Тверь.