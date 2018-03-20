Полиция ищет актера криминальных сериалов 34-летнего Анатолия Наряднова. По данным представителей правоохранительных органов, у него вечером 17 марта произошел конфликт с сожительницей. Пострадавшую женщину госпитализировали в ГКБ имени Н. Пирогова.

Полиция ищет актера криминальных сериалов 34-летнего Анатолия Наряднова. По данным представителей правоохранительных органов, у него вечером 17 марта произошел конфликт с сожительницей. Пострадавшую женщину госпитализировали в ГКБ имени Н. Пирогова.У потерпевшей женщины диагностированы травмы грудной клетки, сотрясение головного мозга, ушибы, а также закрытая черепно-мозговая травма, переломы трех ребер и левосторонний пневмоторакс, сообщает Агентство городских новостей "Москва".По данным полиции, актер бил женщину кулаками и ногами. Наряднов — выпускник актерского факультета Саратовской государственной консерватории.Артист снимался преимущественно в ролях силовиков в сериалах "Зорге", "Последний мент", "По ту сторону смерти" и "Улица".