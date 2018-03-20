Ирина Печерникова - юная учительница из фильма Доживем до понедельника, считавшаяся одной из главных красавиц Советского Союза, рассказала Борису Корчевникову в программе Судьба человека, куда пропала на пике славы и раскрыла другие тайны своей жизни.

Актриса Ирина Печерникова для многих зрителей так и осталась юной учительницей из фильма "Доживем до понедельника", хотя все картины, в которых она снималась, приносили ей успех и славу. Актрисе даже приписывали роман с Вячеславом Тихоновым, в которого были влюблены миллионы женщин в СССР, в том числе и она.Однако Печерникова, считавшаяся одной из главных красавиц Советского Союза, вдруг исчезла: перестала сниматься в кино, ушла из театра. О том, что тогда случилось, она рассказала Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".Актриса признается, что несколько лет она была в депрессии и лечилась от алкоголизма. Ей казалось, что в жизни уже не будет счастья, мужа, детей.Печерникова трижды была замужем, только в третьем браке поняла, какая разница между влюбленностью и настоящей любовью.Ее первым мужем стал польский музыкант Збигнев Бизонь. Влюбившись без памяти, актриса уехала к нему за границу. И хотя изначально официально заключать брак они не собирались, сделать это пришлось, иначе бы Ирина не смогла (как иностранка) жить за границей.Вторым мужем Ирины стал известный актер Борис Галкин, который ради нее даже оставил семью. Сейчас актриса говорит, что не стоило уступать его напору и торопиться выходить замуж. Их отношения тоже не продлились долго.Настоящее женское счастье она встретила в браке с актером Александром Соловьевым. Однако оно длилось всего три года: Александр трагически погиб.Однако именно он, признается Печерникова, до сих пор остается центром ее жизни. "После встречи с Сашей я поняла, что я первый раз в жизни полюбила! Не влюбилась, а полюбила. Не знаю, как объяснить, но разница есть", – признается актриса.О том, почему на пике славы она решилась уехать за границу, почему отказалась пробоваться у Леонида Гайдая в картину "Кавказская пленница", действительно ли у нее был роман с Вячеславом Тихоновым? Эти и другие подробности своей жизни Ирина Печерникова раскрывает в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".