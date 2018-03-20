Материальный ущерб от противоправных действий злоумышленников превысил 290 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Александровскому району задержаны 27-летний и 31-летний ранее судимые жители города Александрова, подозреваемые в совершении краж из дачных домов и хозяйственных построек.Полицейские установили, что в феврале текущего года подозреваемые, взламывая оконные рамы и замки, проникали в дачные дома и хозяйственные постройки, откуда похищали имущество, представляющее хоть какую-то ценность. Всего злоумышленники совершили три кражи на территории Александровского района. Материальный ущерб от противоправных действий превысил 290 тысяч рублей.В настоящее время следственным отделом Александровского ОМВД в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное имущество частично изъято.Один из подозреваемых заключен под стражу, в отношении второго избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.