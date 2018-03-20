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<a href="http://33live.ru/novosti/20-03-2018-audi-pokazhet-v-nyu-jorke-mladshuyu-modifikaciyu-superkara-r8.html" target="_blank">Audi покажет в Нью-Йорке младшую модификацию суперкара R8</a> - На фоне ужесточающихся экологических норм и растущей популярности электрических силовых установок будущее суперкара Audi R8 с его огромным атмосферным V10 не выглядит безоблачным. Однако новый более компактный силовой агрегат позволит немного продлить жизнь легендарной модели.