Жительница Омска отсудила у дорожников деньги за падение на скользской дороге, соблазнивший на секс своих 13-летних сестер гастарбайтер предстанет перед судом. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Жительница Омска отсудила у дорожников деньги за падение на скользской дороге, соблазнивший на секс своих 13-летних сестер гастарбайтер предстанет перед судом. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.В ДзержинскеНижегородской области при столкновении машин пострадали двое детей, пишет Авария случилась 19 марта в 13:20 на проспекте Циолковского. Водитель"вазовской" легковушки не выбрал безопасную дистанцию и въехал в автомобиль LADA. Врезультате пострадали две девочки восьми и 12 лет. Они находились на заднемсидении LADA и былипристегнуты ремнями безопасности.Как передает , омский суд посчитал, что травма женщины по винедорожников не стоит 300 тысяч рублей. Женщина возвращаласьдомой и поскользнулась на тротуаре, в результате чего медики диагностировализакрытый перелом лодыжки правой голени. Инцидент произошел из-за образовавшейсяна тротуаре наледи, которую, как полагают в прокуратуре региона, должны былиубрать работники омского управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ).Пострадавшая обратилась с иском в суд и потребовала выплатить ей 300 тысячрублей компенсации причиненного морального вреда. Однако отсудила лишь 40тысяч.Троих ростовчан осудилиза похищение и убийство монтировкой человека. Преступников приговорили ксрокам до 15 лет заключения. "Суд установил, что один из фигурантов вместес двумя братьям поссорились с 27-летним знакомым. Они положили его в багажникВАЗ-2106, после чего вывезли в безлюдное место", – сообщает Затем они избили пострадавшего руками, ногами и монтировкой. От полученныхтравм потерпевший погиб. Злоумышленники облили тело бензином и подожгли.В Татарстане осужденный за групповое изнасилование мужчина демонстративно зашилсебе уголки рта ради шантажа, передает Инцидент произошел 19 марта в исправительнойколонии №10. Известно, что он является злостным нарушителем режима отбываниянаказания. После инцидента осужденный отказывается от медпомощи, но принимаетпищу. "Акция носит демонстративно-шантажный характер и направлена на получениенезаконного послабления режимных требований", – сообщили в УФСИН республики.В Тюмени на стрелкустроительного крана залез мужчина. Он отказался слезть, пока ему не выплатятполтора миллиона рублей заработной платы, пишет Наместе происшествия дежурили полиция и скорая помощь. С отчаянным гражданином работалипсихологи и спасатели. После того, как приехали полиция и скорая помощь,мужчина заявил, что спустится, когда все уедут. Позже тюменец все-такиспустился, сел в автомобиль и уехал.Прокуратура Марьяновского района Омской области выявила сайт c советами поизготовлению самодельного оружия из поручных предметов, передает Прокурор районаобратился в суд с заявлением о признании данной информации запрещенной к распространениюна территории России. Суд полностью удовлетворил требования. Сейчас информация удаленаиз публичного доступа.Ижевчанина задержали запопытку ограбить банкомат с помощью программы на смартфоне,сообщает Призадержании у него изъяли более 1,2 миллиона рублей. По факту покушения на кражув особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.Напятилетнего мальчика во время занятий с логопедом в детсаду №30 селаНиколо-Павловское Свердловской области упало зеркало. Ребенка госпитализировали. Если вина детского сада, в котором пострадалребенок, будет доказана, то с учреждения может быть взыскана компенсация овозмещении вреда здоровью, а мы предъявим иск в суд, – цитирует помощника прокурора Пригородногорайона Евгения ПарадееваВ Волгограде 25-летний гастарбайтер,уговоривший своих 13-летних сестер на секс, предстанет перед судом. По информации портала , близняшки забеременели. Впоследствии обе потеряли детей. Несмотря на молодойвозраст, он уже успел отсидеть за убийство, а в Волгограде подрабатывал настройке. Как сообщает пресс-служба СУ СКР региона, на стадии расследования своювину в содеянном злоумышленник полностью признал. Ожидать вынесения приговораон будет, находясь под стражей.Как сообщаетв Башкирии женщина ложно обвинила сожителя в изнасиловании и избиении, чтобы избежать лишения родительских прав. В отношении жительницыФедоровского района возбуждено уголовное дело и назначен штраф в размере десятитысяч рублей.В Уфе под колесамиавтобуса погиб 14-летний мальчик, передает "FiatDucato" двигался по улице Сипайловской в сторону Уфимского шоссе и сбилшкольника. Со слов водителя, ребенок внезапно выбежал на дорогу. За рулемавтобуса был 42-летний водитель. В салоне находилось 16 пассажиров. Очевидцырассказывают, что четверо подростков действительно собирались перейти дорогу внеустановленном для этого месте. К сожалению, один из них не успел. СотрудникиГосавтоинспекции выясняют все обстоятельства смертельного ДТП.