Жительница Омска отсудила у дорожников деньги за падение на скользской дороге, соблазнивший на секс своих 13-летних сестер гастарбайтер предстанет перед судом. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
Жительница Омска отсудила у дорожников деньги за падение на скользской дороге, соблазнивший на секс своих 13-летних сестер гастарбайтер предстанет перед судом. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
В Дзержинске
Нижегородской области при столкновении машин пострадали двое детей, пишет Авария случилась 19 марта в 13:20 на проспекте Циолковского. Водитель
"вазовской" легковушки не выбрал безопасную дистанцию и въехал в автомобиль LADA. В
результате пострадали две девочки восьми и 12 лет. Они находились на заднем
сидении LADA и были
пристегнуты ремнями безопасности.
Как передает , омский суд посчитал, что травма женщины по вине
дорожников не стоит 300 тысяч рублей. Женщина возвращалась
домой и поскользнулась на тротуаре, в результате чего медики диагностировали
закрытый перелом лодыжки правой голени. Инцидент произошел из-за образовавшейся
на тротуаре наледи, которую, как полагают в прокуратуре региона, должны были
убрать работники омского управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ).
Пострадавшая обратилась с иском в суд и потребовала выплатить ей 300 тысяч
рублей компенсации причиненного морального вреда. Однако отсудила лишь 40
тысяч.
Троих ростовчан осудили
за похищение и убийство монтировкой человека. Преступников приговорили к
срокам до 15 лет заключения. "Суд установил, что один из фигурантов вместе
с двумя братьям поссорились с 27-летним знакомым. Они положили его в багажник
ВАЗ-2106, после чего вывезли в безлюдное место", – сообщает Затем они избили пострадавшего руками, ногами и монтировкой. От полученных
травм потерпевший погиб. Злоумышленники облили тело бензином и подожгли.
В Татарстане осужденный за групповое изнасилование мужчина демонстративно зашил
себе уголки рта ради шантажа, передает Инцидент произошел 19 марта в исправительной
колонии №10. Известно, что он является злостным нарушителем режима отбывания
наказания. После инцидента осужденный отказывается от медпомощи, но принимает
пищу. "Акция носит демонстративно-шантажный характер и направлена на получение
незаконного послабления режимных требований", – сообщили в УФСИН республики.
В Тюмени на стрелку
строительного крана залез мужчина. Он отказался слезть, пока ему не выплатят
полтора миллиона рублей заработной платы, пишет На
месте происшествия дежурили полиция и скорая помощь. С отчаянным гражданином работали
психологи и спасатели. После того, как приехали полиция и скорая помощь,
мужчина заявил, что спустится, когда все уедут. Позже тюменец все-таки
спустился, сел в автомобиль и уехал.
Прокуратура Марьяновского района Омской области выявила сайт c советами по
изготовлению самодельного оружия из поручных предметов, передает Прокурор района
обратился в суд с заявлением о признании данной информации запрещенной к распространению
на территории России. Суд полностью удовлетворил требования. Сейчас информация удалена
из публичного доступа.
Ижевчанина задержали за
попытку ограбить банкомат с помощью программы на смартфоне,
сообщает При
задержании у него изъяли более 1,2 миллиона рублей. По факту покушения на кражу
в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.
На
пятилетнего мальчика во время занятий с логопедом в детсаду №30 села
Николо-Павловское Свердловской области упало зеркало. Ребенка госпитализировали. Если вина детского сада, в котором пострадал
ребенок, будет доказана, то с учреждения может быть взыскана компенсация о
возмещении вреда здоровью, а мы предъявим иск в суд, – цитирует помощника прокурора Пригородного
района Евгения Парадеева
В Волгограде 25-летний гастарбайтер,
уговоривший своих 13-летних сестер на секс, предстанет перед судом. По информации портала , близняшки забеременели. Впоследствии обе потеряли детей. Несмотря на молодой
возраст, он уже успел отсидеть за убийство, а в Волгограде подрабатывал на
стройке. Как сообщает пресс-служба СУ СКР региона, на стадии расследования свою
вину в содеянном злоумышленник полностью признал. Ожидать вынесения приговора
он будет, находясь под стражей.
Как сообщает
в Башкирии женщина ложно обвинила сожителя в изнасиловании и избиении, чтобы избежать лишения родительских прав. В отношении жительницы
Федоровского района возбуждено уголовное дело и назначен штраф в размере десяти
тысяч рублей.
В Уфе под колесами
автобуса погиб 14-летний мальчик, передает "Fiat
Ducato" двигался по улице Сипайловской в сторону Уфимского шоссе и сбил
школьника. Со слов водителя, ребенок внезапно выбежал на дорогу. За рулем
автобуса был 42-летний водитель. В салоне находилось 16 пассажиров. Очевидцы
рассказывают, что четверо подростков действительно собирались перейти дорогу в
неустановленном для этого месте. К сожалению, один из них не успел. Сотрудники
Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства смертельного ДТП.