Российский боец ММА Анастасия Янькова проведет поединок с британской соперницей Кейт Джексон. Бой состоится в рамках турнира Bellator-200 в Лондоне 25 мая. Россиянка выступает в наилегчайшем весе.

Российский боец ММА Анастасия Янькова проведет поединок с британской соперницей Кейт Джексон. Бой состоится в рамках турнира Bellator-200 в Лондоне 25 мая. Россиянка выступает в наилегчайшем весе."Я снова в деле! Следующий бой проведу 25 мая на шоу Bellator-200 в Лондоне против Кейт Джексон", — сообщила Янькова в своем Instagram.I am officially back! I will be fighting Kate Jackson on the #Bellator200 show in London England on May 25th! More updates soon! Я снова в деле!) Следущий бой проведу 25го мая на шоу Беллатор 200 в Лондоне против Кейт Джексон. #bellatormma #bellatornation #akathailand #weareaka #mma #wmmaПубликация от anastasia_yankova