Ирина Хакамада дала откровенное интервью. Она рассказала о том, что случилось, когда узнала о раке дочери Марии.

Ирина Хакамада дала откровенное интервью. Она рассказала о том, что случилось, когда узнала о раке дочери Марии.На днях Ирина Хакамада приняла участие в записи передачи для YouTube-канала "А поговорить?.." Женщина рассказала о своей личной жизни. В частности, Ирина поведала о том тяжелейшем жизненном этапе, когда выяснилось, что ее дочь Мария больна раком. Хакамада призналась, что лишь раз позволила себе проявить сильные эмоции."Понятно, что сначала я сдержалась, потому что узнала на людях. И потом тоже, я не рыдала. А затем так совпало, знаете, как бывает. Я привезла ребенка в больницу, там взяли анализы и сказали: "100% клеток раковые". И я тоже сдержалась, я внутренне подготовилась ко всему и настроилась, что мы будем бороться. Но дочь была очень маленькая. И когда мы пришли в палату, она сидела на кровати, бледная и с длинными волосами, похожая на ангела. И поскольку мы до этого часто путешествовали вместе, она сказала: "Мама, пора мне на небо". И все, дальше я уже не управляла собой, у меня началась истерика", – призналась Ирина.Впрочем, почти сразу выяснилось, сто Мария имела в виду совсем другое. Девочка хотела побыстрее выздороветь и отправиться в путешествие на самолете. Тем не менее, в тот момент Хакамада чувствовала себя весьма скверно. "Представляете, что вы получаете диагноз, а потом ребенок такое говорит. На вас обрушивается вся метафизика, все иррациональное, что есть на этом свете, и вы просто не можете это вынести. А потом все, я пришла в себя", – сообщила Хакамада.Отметим, что в то тяжелейшее время рядом с Ириной находился ее возлюбленный, финансовый консультант Владимир Сиротинский. Он стал ее четвертым по счету супругом. Впрочем, сама Хакамада предпочитает называть своего избранника не мужем, а партнером. "Мы заключили пакт о ненападении и совместном существовании, поскольку мы дико интересны друг другу, и свободе. У нас партнерские отношения. Мы слишком взрослые люди. Нам не интересно быть все время с одним человеком, это надоедает. Вот и все", – объяснила Ирина Хакамада.