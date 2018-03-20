Ведущая скандального телешоу Дом-2 потроллила коллегу Ольгу Бузову. Она сосватала певицу живому Кену.

Ведущая скандального телешоу "Дом-2" потроллила коллегу ОльгуБузову. Она сосватала певицу "живому Кену".Личная жизнь "вечной невесты" Бузовой сталапредметом для шуток Ксении Бородиной. На одном из выпусков телестройки, гостемкоторого стал "живой Кен" Родриго Альвес, ведущая предложила шоуменурассмотреть Ольгу в качестве невесты. В эфире эпизод появится 22 марта, передает паблик Super в Instagram.СамРодриго при упоминании певицы оживился и судя по всему, расстроился, что девушкине будет на данной съемке. По словам Альвеса, Бузова "действительноошеломительная". "С тех пор как я приехал в Москву, все прочили мне встречу сОльгой Бузовой", – поделился "живой Кен". "Я видел ее фото на обложке журнала "Дом-2"и сфотографировал ее в свой Instagram. Ольга, я надеюсь увидеть тебя в следующий раз. Ты прекрасна!", -обратился к певице и телеведущей Родриго.Отметим, что развод с футболистом Дмитрием Тарасовым стал для Ольгитяжелым испытанием. На протяжении длительного периода времени она вообще нехотела заводить романтические отношения, потому что разочаровалась в мужчинах.По мнению Бузовой, претенденту на ее сердце предстоит проделать огромнуюработу. Телеведущая подчеркивала, что ей сложно доверять противоположному полу.Напомним, телезвезда и спортсмен оформили развод 30 декабря 2016 года в одномиз столичных ЗАГСов.