Принимая иностранную делегацию первая леди Франции ошиблась
с выбором одежды. Эта оплошность сделала ее больше похожей на мальчишку в
платье, чем на великосветскую даму.
Принимая иностранную делегацию первая леди Франции ошиблась
с выбором одежды. Эта оплошность сделала ее больше похожей на мальчишку в
платье, чем на великосветскую даму.
Брижит Макрон прекрасно
справляется со своими обязанностями первой леди Франции. Она сопровождает мужа
на благотворительных мероприятиях и светских раутах, порой ей и самой
приходится принимать гостей в Елисейском дворце. К примеру, недавно в Париж с трехдневным
визитом прибыли герцог Люксембургский Анри и его жена Мария Тереза.
Для встречи высокопоставленных
гостей Брижит облачилась в элегантное синие платье от Louis Vuitton с черным
поясом под грудью. К сожалению, фасон ее наяда выявил все недостатки телосложения
супруги главы французского государства. Прямой крой слишком обтягивал женщину, сделав леди Макрон квадратной, узкоплечей. Он совершенно скрыл естественные для женщины
округлости, что вкупе с тоненькими жилистыми ножками сделало ее комплекцию
сходной с мальчишеской.
Брижит Макрон является
обладательницей прямоугольного типа фигуры – практически полное отсутствие
талии, неширокие плечи и таз и небольшая грудь. Поэтому излишне облегающие
наряды, как в случае с синим платьем от Louis, ей противопоказаны.
Первая леди не всегда
ошибается в выборе костюма, бывают и "удачные" выходы в свет. Например,
принимая у себя американскую певицу Рианну, которая приезжала в Париж в
качестве учредителя и руководителя благотворительного фонда Клары Лайонел, Макрон
облачилась в джинсы скинни, белый блейзер и лодочки на высоком каблуке. Такой образ
подчеркнул неоспоримое достоинство первой леди – длинные стройные ноги.