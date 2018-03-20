Принимая иностранную делегацию первая леди Франции ошиблась с выбором одежды. Эта оплошность сделала ее больше похожей на мальчишку в платье, чем на великосветскую даму.

Принимая иностранную делегацию первая леди Франции ошибласьс выбором одежды. Эта оплошность сделала ее больше похожей на мальчишку вплатье, чем на великосветскую даму.Брижит Макрон прекрасносправляется со своими обязанностями первой леди Франции. Она сопровождает мужана благотворительных мероприятиях и светских раутах, порой ей и самойприходится принимать гостей в Елисейском дворце. К примеру, недавно в Париж с трехдневнымвизитом прибыли герцог Люксембургский Анри и его жена Мария Тереза.Для встречи высокопоставленныхгостей Брижит облачилась в элегантное синие платье от Louis Vuitton с чернымпоясом под грудью. К сожалению, фасон ее наяда выявил все недостатки телосложениясупруги главы французского государства. Прямой крой слишком обтягивал женщину, сделав леди Макрон квадратной, узкоплечей. Он совершенно скрыл естественные для женщиныокруглости, что вкупе с тоненькими жилистыми ножками сделало ее комплекциюсходной с мальчишеской.Брижит Макрон являетсяобладательницей прямоугольного типа фигуры – практически полное отсутствиеталии, неширокие плечи и таз и небольшая грудь. Поэтому излишне облегающиенаряды, как в случае с синим платьем от Louis, ей противопоказаны.Первая леди не всегдаошибается в выборе костюма, бывают и "удачные" выходы в свет. Например,принимая у себя американскую певицу Рианну, которая приезжала в Париж вкачестве учредителя и руководителя благотворительного фонда Клары Лайонел, Макроноблачилась в джинсы скинни, белый блейзер и лодочки на высоком каблуке. Такой образподчеркнул неоспоримое достоинство первой леди – длинные стройные ноги.