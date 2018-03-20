Прокуратура Киева просит Генеральный секретариат Интерпола объявить в международный розыск Владимира Тюрина, который является бывшим гражданским мужем Марии Максаковой. Мужчина подозревается в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

ПрокуратураКиева просит Генеральный секретариат Интерпола объявить в международныйрозыск Владимира Тюрина, который является бывшим гражданским мужем МарииМаксаковой. Мужчина подозревается в убийстве экс-депутата Госдумы ДенисаВороненкова.Предприниматель был гражданским супругомМаксаковой еще до того, как она вышла замуж за Вороненкова. На данный момент подозреваемый уже объявлен в общенациональный розыск, сообщает "УНН". "По материалам столичной прокуратуры, котораяпроводит расследование по факту умышленного убийства экс-депутата ГосдумыРоссии Дениса Вороненкова, департаментом уголовного розыска Нацполиции Украиныв Генеральный секретариат Интерпола направлены материалы в отношении гражданинаРоссии Владимира Тюрина для постановки его на учет в качестве разыскиваемоголица", – заявила пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец.Ранеесообщалось, что по одной из версий беглый экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, застреленный киллерами в центре Киева 23 марта 2017 года в свое время увел Марию Максакову у "авторитетного бизнесмена" Владимира Тюрина. Прокурор Юрий Луценко был уверен, что мотивом преступленияпослужила банальная ревность.Известно, что Тюринпочти 15 лет прожил в счастливом гражданском браке с Марией Максаковой, нажил сней двоих детей, однако позже расстался с оперной дивой, ушедшей в политику. Намомент женитьбы Вороненкова на Максаковой, брак с Тюриным давным-давно распался.После убийства Вороненкова бизнесмен сам явился к следователям,чтобы сообщить, что к преступлению он не имеет никакого отношения. ВладимирТюрин в своих показаниях сообщил, что никогда не сотрудничал и не конфликтовалс Денисом Вороненковым – ни по личным причинам, ни во время занятий бизнесом.Более того, он никогда не встречался с покойным и не видит для себя никакихвыгод от его смерти. Разумеется, "связи с российскими спецслужбами" – еще однообвинение, прозвучавшее из уст генпрокурора Украины, Владимир Тюрин такжеопроверг.