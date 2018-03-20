Прокуратура
Киева просит Генеральный секретариат Интерпола объявить в международный
розыск Владимира Тюрина, который является бывшим гражданским мужем Марии
Максаковой. Мужчина подозревается в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса
Вороненкова.
Прокуратура
Киева просит Генеральный секретариат Интерпола объявить в международный
розыск Владимира Тюрина, который является бывшим гражданским мужем Марии
Максаковой. Мужчина подозревается в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса
Вороненкова.
Предприниматель был гражданским супругом
Максаковой еще до того, как она вышла замуж за Вороненкова. На данный момент подозреваемый уже объявлен в общенациональный розыск, сообщает "УНН". "По материалам столичной прокуратуры, которая
проводит расследование по факту умышленного убийства экс-депутата Госдумы
России Дениса Вороненкова, департаментом уголовного розыска Нацполиции Украины
в Генеральный секретариат Интерпола направлены материалы в отношении гражданина
России Владимира Тюрина для постановки его на учет в качестве разыскиваемого
лица", – заявила пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец.
Ранее
сообщалось, что по одной из версий беглый экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, застреленный киллерами в центре Киева 23 марта 2017 года в свое время увел Марию Максакову у "авторитетного бизнесмена" Владимира Тюрина. Прокурор Юрий Луценко был уверен, что мотивом преступления
послужила банальная ревность.
Известно, что Тюрин
почти 15 лет прожил в счастливом гражданском браке с Марией Максаковой, нажил с
ней двоих детей, однако позже расстался с оперной дивой, ушедшей в политику. На
момент женитьбы Вороненкова на Максаковой, брак с Тюриным давным-давно распался.
После убийства Вороненкова бизнесмен сам явился к следователям,
чтобы сообщить, что к преступлению он не имеет никакого отношения. Владимир
Тюрин в своих показаниях сообщил, что никогда не сотрудничал и не конфликтовал
с Денисом Вороненковым – ни по личным причинам, ни во время занятий бизнесом.
Более того, он никогда не встречался с покойным и не видит для себя никаких
выгод от его смерти. Разумеется, "связи с российскими спецслужбами" – еще одно
обвинение, прозвучавшее из уст генпрокурора Украины, Владимир Тюрин также
опроверг.