До двух человек увеличилось число жертв взрыва бытового газа в жилом доме Мурманска. Тело второй жертвы извлечено из-под завалов. Больше под обрушившимися с пятого по второй этаж конструкциями дома людей нет.

До двух человек увеличилось число жертв взрыва бытового газа в жилом доме Мурманска. Тело второй жертвы извлечено из-под завалов. Больше под обрушившимися с пятого по второй этаж конструкциями дома людей нет.Ранее из-под рухнувших строительных конструкций был спасен ребенок. Он госпитализирован, сообщает ТАСС. Кроме того, в двух квартирах на третьем и четвертом этажах пострадавшего при взрыве дома были блокированы пять человек. Их самочувствие удовлетворительное. Из дома были эвакуированы 122 жильца дома 6/1 по улице Свердлова.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". Позже Следственный комитет официально подтвердил, что при обрушении угла мурманской пятиэтажки погибли двое.Взрыв газа произошел на третьем этаже жилого дома в Мурманске. Здесь обрушился угол дома — с пятого по третий этаж.