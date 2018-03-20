Президент США Дональд Трамп после затянувшегося молчания наконец-то поздравил главу российского государства с победой на состоявшихся в минувшее воскресенье выборах. Об этом сообщили в Кремле.

Президент США Дональд Трамп после затянувшегося молчаниянаконец-то поздравил главу российского государства с победой на состоявшихся вминувшее воскресенье выборах. Об этом сообщили в Кремле.Там подчеркнули, что разговор состоялся оп инициативеамериканской стороны. Помимо прочего, оба лидера высказались в пользу развитиясотрудничества России и США по различным направлениям.Выборы президента России прошли в воскресенье, 18 марта. Наследующий день Центральная избирательная комиссия огласила предварительныерезультаты голосования. Действующий глава государства одержал уверенную победу,набрав более 76% голосов при явке, которая превысила 67%.Итоги президентских выборов не стали сюрпризом дляВашингтона, заявил представитель Белого дома Хоган Хидли. Кроме того, онзаявил, что Дональд Трамп не намерен звонить Владимиру Путину и поздравлять егос победой."Мы будем работать над тем, чтобы улучшить отношения сРоссией, и мы заставим Россию заплатить высокую цену в тех случаях, когда онаугрожает нашим интересам", – сказал Хоган. Стоит отметить, что полторагода назад, когда нынешний глава Белого дома одержал победу на выборах, Путиннаправил ему поздравительную телеграмму.Что касается нынешних выборов, то президент России началполучать поздравления еще задолго до объявления предварительных результатовголосования. Первыми это сделали председатель КНР Си Цзиньпин, президентКазахстана Нурсултан Назарбаев, глава Сербии Александр Вучич и ряд другихмировых лидеров.Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ АнгелаМеркель свои поздравления изрядно затянули, но все-таки направили обращения вадрес российского лидера. Так, глава германского правительства заявила оважности "продолжения диалога и поддержания отношений" между Россиейи Германией и пожелала успеха в решении задач. Руководитель Пятой республики,со своей стороны, пожелал Владимиру Путину успехов в модернизации политики,демократии, экономики и социальной сферы.