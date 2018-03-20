Французская партия Республиканцы, председателем которой был экс-президент Франции Николя Саркози, заявила об избирательности французского правосудия. Республиканцы напоминают о существовании презумпции невиновности и высказывают полную поддержку своему экс-лидеру.

Французская партия "Республиканцы", председателем которой был экс-президент Франции Николя Саркози, заявила об избирательности французского правосудия. "Республиканцы" напоминают о существовании презумпции невиновности и высказывают полную поддержку своему экс-лидеру."Члены и сторонники партии "Республиканцы" в очередной раз испытывают ощущение, что не все народные избранники сталкиваются с одинаковым отношением из-за своей партийной принадлежности", — цитирует РИА Новости коммюнике партии.Николя Саркози был задержан судебными приставами в пригороде Парижа Нантере в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года. В 2016 году по данному делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что 2006-2007 годах доставлял из Ливии в МВД Франции, главой которого в тот момент был Саркози, чемоданы с наличными.