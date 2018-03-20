Депутаты Госдумы получат больше времени для работы в
регионах. Такой запрос есть на местах и его решено удовлетворить, сообщил
спикер Вячеслав Володин.
Депутаты Госдумы получат больше времени для работы в
регионах. Такой запрос есть на местах и его решено удовлетворить, сообщил
спикер Вячеслав Володин.
"Мы предлагаем скорректировать работу, исходя из
большого запроса на работу в регионах", – сказал Володин. По его словам, есть
предложение по понедельникам и средам проводить Совет Думы, а во вторник и
четверг – пленарные заседания.
Сейчас заседания Совета палаты проходят во вторник и четверг,
пленарные заседания палаты – в среду и в пятницу. Изменение графика позволит
депутатам уже в четверг вечером выезжать в свои регионы для работы с
избирателями. Как сказал Володин, все фракции поддержали это предложение.
О важности работы в регионах спикер Госдумы говорил не раз. Вячеслав
Володин периодически бывает в родной Саратовской области, где помогает решать серьезные
социальные проблемы. Благодаря активной
работе депутатов в регионах, в частности, удалось сдвинуть с места решение
проблемы обманутых дольщиков.
Руководство Госдумы VII созыва серьезным образом изменило
график работы депутатов. Если раньше по одной неделе каждого месяца они
проводили в регионах, другую – посвящали работе в своих комитетах и две
оставляли для пленарных заседаний, то с теперь "пленарки" проводятся
в течение трех недель, а на работу в регионах остается одна. Работу в комитетах
депутаты должны проводить между заседаниями.
Также в Думе серьезно подтянулась дисциплина. Прогульщиков
практически не осталось, ведь за это теперь грозит серьезный вычет из зарплаты
– одна шестая ее часть. Также парламентарии теперь голосуют на заседаниях
палаты только лично, в Думе отменен единый "час голосования",
народные избранники голосуют по факту – сразу же после обсуждения каждого
закона.
По инициативе Вячеслава Володина были приняты решения
по эффективному расходованию средств, выделенных из бюджета для обеспечения
работы Думы: в частности, депутатам теперь нельзя использовать служебный
транспорт для дальних поездок и отправляться в командировки, если не доказана
их значимость.