Депутаты Госдумы получат больше времени для работы в регионах. Такой запрос есть на местах и его решено удовлетворить, сообщил спикер Вячеслав Володин.

Депутаты Госдумы получат больше времени для работы врегионах. Такой запрос есть на местах и его решено удовлетворить, сообщилспикер Вячеслав Володин."Мы предлагаем скорректировать работу, исходя избольшого запроса на работу в регионах", – сказал Володин. По его словам, естьпредложение по понедельникам и средам проводить Совет Думы, а во вторник ичетверг – пленарные заседания.Сейчас заседания Совета палаты проходят во вторник и четверг,пленарные заседания палаты – в среду и в пятницу. Изменение графика позволитдепутатам уже в четверг вечером выезжать в свои регионы для работы сизбирателями. Как сказал Володин, все фракции поддержали это предложение.О важности работы в регионах спикер Госдумы говорил не раз. ВячеславВолодин периодически бывает в родной Саратовской области, где помогает решать серьезныесоциальные проблемы. Благодаря активнойработе депутатов в регионах, в частности, удалось сдвинуть с места решениепроблемы обманутых дольщиков.Руководство Госдумы VII созыва серьезным образом изменилографик работы депутатов. Если раньше по одной неделе каждого месяца онипроводили в регионах, другую – посвящали работе в своих комитетах и двеоставляли для пленарных заседаний, то с теперь "пленарки" проводятсяв течение трех недель, а на работу в регионах остается одна. Работу в комитетахдепутаты должны проводить между заседаниями.Также в Думе серьезно подтянулась дисциплина. Прогульщиковпрактически не осталось, ведь за это теперь грозит серьезный вычет из зарплаты– одна шестая ее часть. Также парламентарии теперь голосуют на заседанияхпалаты только лично, в Думе отменен единый "час голосования",народные избранники голосуют по факту – сразу же после обсуждения каждогозакона.По инициативе Вячеслава Володина были приняты решенияпо эффективному расходованию средств, выделенных из бюджета для обеспеченияработы Думы: в частности, депутатам теперь нельзя использовать служебныйтранспорт для дальних поездок и отправляться в командировки, если не доказанаих значимость.