57-летняя Катя Семенова из заснеженной Москвы укатила на землю обетованную. Там ее принимали, как родную.

57-летняя Катя Семенова из заснеженной Москвы укатила на землю обетованную. Там ее принимали, как родную.Удивлению жителей израильского города Натанья не было предела, когда на улицах увидели певицу Катю Семенову. Правда, довольно комично одетую – в сапогах (на улице там 26 жары) и майке с оголенным плечом. Дополнял образ "городской сумасшедшей" пластиковый пакет руках, с которым Семенова вышла "на шоппинг". "А вот почему в Израиле в жару в сапогах ходят? Паразиты что ли кровососущие скачут по улицам", –иронично комментирует фото один из пользователей.Недавно Семенова после 25 лет брака развелась. И этот факт не остался незамеченный публикой. "Всегда думала: что это лысое чудовище к Катюше присосалось? Она же красотка!", "Первый раз вижу, как женщину украшает развод , вот что значит избавиться от вампира – так похорошела, такая сказочная, пусть наконец то будет только солнце в вашей жизни", "Муж сегодня есть, а завтра – нет! А послезавтра снова есть, а через неделю – пошел вон ! И так будет столько раз, сколько захочет женщина! А Катя счастливая!", "Развод пошел вам на пользу, хорошеете день ото дня", "Вот стоит женщине скинуть балласт, как пожалуйста! Постройнела, сменила прическу, помолодела, нарядов куча появилась! Все, что в жизни не делается, все к лучшему!", "Катя, отдохни от собачек, от бывшего мужа", – завалили певицу комментариями пользователи. .Напомним, что песни "Школьница" и "На минутку" в 80-е пела, кажется, вся страна, а их исполнительница Катя Семенова давала по 70 концертов в месяц. Также Екатерина снималась в кино, активно гастролировала за рубежом, а ее диски продавались миллионными тиражами. Однако, несмотря на высокие заработки, большого состояния артистка так и не нажила. Сегодня она ездит в метро по пенсионному удостоверению и живет в однокомнатной квартирев кирпичной четырехэтажке неподалеку от Измайловского парка, которая досталась ей от родителей.