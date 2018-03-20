Роскомнадзор дал 15 дней мессенджеру Telegram на предоставление ФСБ РФ необходимой информации для декодирования сообщений, напомнив о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности.

Роскомнадзор дал 15 дней мессенджеру Telegram на предоставление ФСБ РФ необходимой информации для декодирования сообщений, напомнив о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности, передает РИА Новости."Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации", — говорится в сообщении.Как сообщалось, ранее во вторник Верховный суд России отклонил иск мессенджера к ФСБ по поводу ключей шифрования. В Telegram заявили о намерении обжаловать данное решение.Как отметили в Telegram, если ФСБ получит ключи шифрования, это позволит спецслужбе получить доступ к переписке всех пользователей.В свою очередь в ФСБ заявили, что без судебного решения они будут просматривать переписку только конкретных пользователей, а если понадобятся массивы данных о многих людях — понадобится решение суда.Как сообщил "Интерфаксу" юрист Telegram Рамиль Ахметгалиев, компания не может выполнить требование ФСБ о передаче ключей, поскольку считает своей обязанностью сохранить тайну переписки. За это мессенджеру грозит штраф. Что же касается блокировки Telegram Роскомнадзором, то она возможна только через суд, добавил юрист.