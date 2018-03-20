Сын президента США Дональд Трамп младший оказался плохим
семьянином. Он изменял беременной жене и заставлял побираться по родственникам.
В дрязги супругов даже пришлось вмешаться отцу – главе США.
Сын президента США Дональд Трамп младший оказался плохим
семьянином. Он изменял беременной жене и заставлял побираться по родственникам.
В дрязги супругов даже пришлось вмешаться отцу – главе США.
В Сети бушует новость о скандальных выходках сына одиозного президента Америки. Сообщается, что бизнесмен имел любовную связь с певицей и участницей
телешоу "Ученик" Обри О’Дэй. И его совсем не смущал тот факт, что его законная
супруга Ванесса находится в положении. Женщина носила под сердцем четвертого ребенка
пары – сына Тристана, которого родила в октябре 2011 года. сообщает издание
Page Six. Внебрачная связь мужчины продлилась примерно до марта 2012 года.
Отпрыск Трампа -старшего не ограничился унизительным адюльтером, он ущемлял
супругу в деньгах, из-за чего ей приходилось часто обращаться за финансовой
помощью к своей матери. Зачастую она не могла оплатить самостоятельно счет в
ресторане, сообщает телеканал "" со ссылкой на друзей Ванессы
Трамп.
Хотя есть и те, кто отрицает проблемы в жизни супругов. "Все эти
утверждения просто не соответствуют действительности. Дон и Ванесса очень
уважают друг друга, и это всегда было так. Мнение о том, что ей пришлось
полагаться на помощь своей семьи, абсолютное вранье", – ссылается не неназванного
информатора издание.
Отмечается, что проблемы в семейной паре начались еще до свадьбы.
А вступление на пост президента отца Трампа усугубило положение. Сегодня брак
находится в процессе расторжени. Поговаривают, что в дело даже пришлось
вмешаться Трампу-старшему: узнав о внебрачной связи сына, он потребовал
прекратить ее.
Трамп женился на модели Ванессе Хейдон 12 ноября 2005 года. В
браке у них родились пятеро детей.