Сын президента США Дональд Трамп младший оказался плохим семьянином. Он изменял беременной жене и заставлял побираться по родственникам. В дрязги супругов даже пришлось вмешаться отцу – главе США.

Сын президента США Дональд Трамп младший оказался плохимсемьянином. Он изменял беременной жене и заставлял побираться по родственникам.В дрязги супругов даже пришлось вмешаться отцу – главе США.В Сети бушует новость о скандальных выходках сына одиозного президента Америки. Сообщается, что бизнесмен имел любовную связь с певицей и участницейтелешоу "Ученик" Обри О’Дэй. И его совсем не смущал тот факт, что его законнаясупруга Ванесса находится в положении. Женщина носила под сердцем четвертого ребенкапары – сына Тристана, которого родила в октябре 2011 года. сообщает изданиеPage Six. Внебрачная связь мужчины продлилась примерно до марта 2012 года.Отпрыск Трампа -старшего не ограничился унизительным адюльтером, он ущемлялсупругу в деньгах, из-за чего ей приходилось часто обращаться за финансовойпомощью к своей матери. Зачастую она не могла оплатить самостоятельно счет вресторане, сообщает телеканал "" со ссылкой на друзей ВанессыТрамп.Хотя есть и те, кто отрицает проблемы в жизни супругов. "Все этиутверждения просто не соответствуют действительности. Дон и Ванесса оченьуважают друг друга, и это всегда было так. Мнение о том, что ей пришлосьполагаться на помощь своей семьи, абсолютное вранье", – ссылается не неназванногоинформатора издание.Отмечается, что проблемы в семейной паре начались еще до свадьбы.А вступление на пост президента отца Трампа усугубило положение. Сегодня бракнаходится в процессе расторжени. Поговаривают, что в дело даже пришлосьвмешаться Трампу-старшему: узнав о внебрачной связи сына, он потребовалпрекратить ее.Трамп женился на модели Ванессе Хейдон 12 ноября 2005 года. Вбраке у них родились пятеро детей.