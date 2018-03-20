Вынуждены жить без света из-за протекающей крыши. Жители одного из домов в Ставрово в отчаянии. За последние два года люди пережили уже два капремонта кровли. Но крыша стала течь лишь сильнее, уверяют собственники. В результате, на стенах грибок и постоянные перебои с проводкой. Некоторые даже были вынуждены оставить свои квартиры. Тему продолжит Татьяна Данилова.
20.03.2018
Вынуждены жить без света из-за протекающей крыши. Жители одного из домов в Ставрово в отчаянии. За последние два года люди пережили уже два капремонта кровли. Но крыша стала течь лишь сильнее, уверяют собственники. В результате, на стенах грибок и постоянные перебои с проводкой. Некоторые даже были вынуждены оставить свои квартиры. Тему продолжит Татьяна Данилова.