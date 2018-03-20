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<a href="http://33live.ru/novosti/20-03-2018-dva-goda-ne-mogut-pochinit-kryshu-po-kapremontu.html" target="_blank">Два года не могут починить крышу по капремонту</a> - Вынуждены жить без света из-за протекающей крыши. Жители одного из домов в Ставрово в отчаянии. За последние два года люди пережили уже два капремонта кровли. Но крыша стала течь лишь сильнее, уверяют собственники. В результате, на стенах грибок и постоянные перебои с проводкой. Некоторые даже были вынуждены оставить свои квартиры. Тему продолжит Татьяна Данилова.