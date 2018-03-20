На две строчки в рейтинге 20 городов мира с самой дорогой элитной недвижимостью опустилась Москва, говорится в сообщении компании Knight Frank, которая составила рейтинг.

В исследовании города распределили по количеству жилой площади, которую можно приобрести на 1 миллион долларов. В начале года в российской столице на эту сумму можно было купить 81 квадратный метр элитного жилья. Таким образом, Москва оказалась на 15-м месте.Городом с самой дорогой элитной недвижимостью остался Монако – там на 1 миллион долларов можно купить 16 квадратных метров элитного жилья. В топ-5 вошли Гонконг (22 квадратного метра), Нью-Йорк (25 квадратных метров), Лондон (28 квадратных метров) и Сингапур (39 квадратных метров).Дешевле, чем в Москве, элитное жилье оказалось в Мельбурне, Мумбаи, Стамбуле, Дубае и Кейптауне.