Дома, которые начнут строить по новым правилам с 1 июля 2018 года, могут быть дороже на 5-8% тех, строительство которых началось еще до вступления в силу поправок в закон о долевом строительстве, говорится в пресс-релизе ГК Атлант.

Если сегодня квадратный метр с начала строительства до момента сдачи дома в эксплуатацию дорожает в среднем на 15-20%, то после вступления в силу новых правил этот показатель может вырасти до 30%, считают эксперты.При этом на фоне обсуждений поправок в законодательство возросла активность частных инвесторов – покупатели снова стали рассматривать новостройки как один из выгодных вариантов умножения своих сбережений.Спрос подстегивает и обилие новых предложений с относительно невысоким ценником: застройщики стремятся вывести на рынок объекты по старым правилам, что тоже увеличивает инвестиционную привлекательность квартир.Однако после вступления в силу новых правил доходность инвестиций в новое жилье вернется на прежний уровень, подчеркивают эксперты.С 1 июля 2018 года вступают в силу поправки в ФЗ-214. Застройщики будут обязаны иметь 3-летний опыт возведения жилья и уставной капитал не менее 10% от планируемой стоимости объекта.