Пресс-служба думской фракции Единая Россия запустила
два канала в популярном мессенджере Telegram. Один из них предназначен для
журналистов, работающих в нижней палате парламента, а другой – для самих депутатов.
Пресс-служба думской фракции "Единая Россия" запустила
два канала в популярном мессенджере Telegram. Один из них предназначен для
журналистов, работающих в нижней палате парламента, а другой – для самих депутатов.
Первый канал создан специально для корреспондентов думского
пула. В нем аккумулируется вся актуальная информация о записях парламентариев в
социальных сетях.
Второй канал называется "Соцсети депутатов ЕР". Он
носит более закрытый характер и предназначен для информирования законодателей.
Благодаря каналу депутаты смогут оперативно составить картину для, ознакомиться
с контентом коллег-парламентариев и поддержать ту или иную запись и тему.
Кроме того, Telegram-канал – это удобный способ отслеживать
актуальную региональную повестку, транслируемую членами нижней палаты. Главный
предъявляемый критерий – заметка должна носить новостной характер.
По словам главы аппарата думской фракции "ЕР" Константина Мазуревского, ранее Telegram-каналы уже
использовались депутатами от партии для обмена оперативным мониторингом
новостных лент.
"Мы планируем, что в скором времени будет запущена
обновленная версия сайта, а также появится аккаунт фракции в социальных сетях",
– сказал он, добавив, что там будет кратко и оперативно отражаться позиция
депутатов-единороссов по тем или иным актуальным вопросам, а также свежие
новости.
Следует отметить, что "Единая Россия" обладает
крупнейшей фракцией в Госдуме седьмого созыва – более 340 депутатов. Это 76% от
общего состава нижней палаты парламента. Фракцию возглавляет Сергей Неверов.