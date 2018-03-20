Пресс-служба думской фракции Единая Россия запустила два канала в популярном мессенджере Telegram. Один из них предназначен для журналистов, работающих в нижней палате парламента, а другой – для самих депутатов.

Пресс-служба думской фракции "Единая Россия" запустиладва канала в популярном мессенджере Telegram. Один из них предназначен дляжурналистов, работающих в нижней палате парламента, а другой – для самих депутатов.Первый канал создан специально для корреспондентов думскогопула. В нем аккумулируется вся актуальная информация о записях парламентариев всоциальных сетях.Второй канал называется "Соцсети депутатов ЕР". Онносит более закрытый характер и предназначен для информирования законодателей.Благодаря каналу депутаты смогут оперативно составить картину для, ознакомитьсяс контентом коллег-парламентариев и поддержать ту или иную запись и тему.Кроме того, Telegram-канал – это удобный способ отслеживатьактуальную региональную повестку, транслируемую членами нижней палаты. Главныйпредъявляемый критерий – заметка должна носить новостной характер.По словам главы аппарата думской фракции "ЕР" Константина Мазуревского, ранее Telegram-каналы ужеиспользовались депутатами от партии для обмена оперативным мониторингомновостных лент."Мы планируем, что в скором времени будет запущенаобновленная версия сайта, а также появится аккаунт фракции в социальных сетях",– сказал он, добавив, что там будет кратко и оперативно отражаться позициядепутатов-единороссов по тем или иным актуальным вопросам, а также свежиеновости.Следует отметить, что "Единая Россия" обладаеткрупнейшей фракцией в Госдуме седьмого созыва – более 340 депутатов. Это 76% отобщего состава нижней палаты парламента. Фракцию возглавляет Сергей Неверов.